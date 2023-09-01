Пікантний конфуз на вечірці: швейцарська співачка без білизни блиснула оголеним і пишним бюстом

Мішель Шапа вирішила прийти на івент без бюстгальтера.

Швейцарська співачка Мішель Шапа відвідала вечірку Variety And Golden Globes у готелі Excelsior, яка відбулася в межах Венеційського кінофестивалю.

Дівчина прийшла на івент у чорній асиметричній сукні максі і без білизни. Від спалахів фотокамер вбрання просвічувалося, і Мішель засвітила свої пишні й сексуальні груди. В цей момент Шапа впевнено позувала фотографам.

Мішель Шапа / Фото: Getty Images

Лук артистка доповнила чорними гостроносими лакованими туфлями і чорним блискучим клатчем. Волосся вона зачесала назад, зробила макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила золотими сережками у вигляді логотипу бренду Valentino, а руку – золотим браслетом і каблучкою.

Нагадаємо, модель Алді Гдовска Пржиліпяк прибула на Венеційський кінофестиваль без бюстгальтера і в сміливому пудровому штанному костюмі в сітку зі стразами.

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