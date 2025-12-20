ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
22
1 хв

Пікантно: американська співачка у мереживному вбранні блиснула білизною на прем’єрі фільму

Андра Дей обрала сміливий ансамбль для свого виходу у світ.

Аліна Онопа
Андра Дей

Андра Дей / © Associated Press

Американська співачка та акторка Андра Дей завітала на прем’єру фільму Searchlight Pictures «Ця штука працює?» (Is This Thing On?), яка відбулася у кінотеатрі Vidiots у Лос-Анджелесі.

Андра Дей / © Associated Press

Андра Дей / © Associated Press

Вона з’явилася там у спокусливому образі total black від Blumarine. На співачці було прозоре вбрання, яке складалося з мереживної спідниці з рюшами та в’язаного топа з довгими рукавами і манжетами зі страусиним пір’ям та мереживними вставками. У цьому ансамблі Андра виблискувала чорною білизною.

Андра Дей / © Associated Press

Андра Дей / © Associated Press

Аутфіт Дей доповнила шкіряними золотисто-коричневими чоботами і масивними золотими сережками-кільцями. Волосся з кісками вона зібрала у низький хвіст, зробила вечірній макіяж із акцентом на очах і манікюр кольору гнилої вишні.

Андра Дей / © Associated Press

Андра Дей / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Андра Дей знялася на «Шоу Дженніфер Гадсон». В ефірі вона постала у мінісукні з флористичним принтом та асиметричним подолом, повністю розшитій лелітками.

