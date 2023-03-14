Пікантно підкреслила декольте: Кріссі Тейген у яскраво-жовтій сукні приїхала на світський захід

Модель та мама трьох дітей Кріссі Тейген взяла участь у весняному галаконцерті Planned Parenthood у Нью-Йорку у The Glasshouse.

Це був весняний благодійний галаконцерт Planned Parenthood на який Кріссі приїхала у яскраво-жовтій сукні-пальті з глибоким вирізом на декольте та поясом, що підкреслює її талію.

Свій весняний і такий сонячний образ Тейген доповнила чорними босоніжками на підборах, великими сережками-висячками з камінням та макіяжем у теплих бежевих відтінках. Волосся розпустила, а одне пасмо залишила красиво спадаючим на обличчя.

Кріссі Тейген / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у неділю 37-річна Кріссі Тейген відвідала післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз. Вона була у компанії свого чоловіка Джона Ледженда. На паті зірка приїхала у прозорій жовто-зеленій сукні на запах і з пір'ям на манжетах із кутюрної колекції Zuhair Murad сезону весна-літо 2023 і мала дуже привабливий вигляд.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

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