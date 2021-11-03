Пікантно підкреслила форми: Сіара вибрала відверту сукню для килимової доріжки

Співачка Сіара знову одягла пікантну сукню для того, щоб вчора ввечері бути присутньою серед інших гостей на церемонії нагородження ACE Awards 2021 у Нью-Йорку.

36-річна мама трьох дітей мала приголомшливий вигляд в сукні LaQuan Smith сезону весна-літо 2022. Блискучий ансамбль, усипаний стразами, складався з коричневого боді з водолазкою та відповідної спідницімаксі з розрізом до стегна.

Сіара / Associated Press

Сукня, яка ефектно підкреслювала форми артистки, співачка доповнила коричневими туфлями-човниками зі шкіри на шпильках. Зачіску Сіарі зробив перукар Сезар ДеЛеон Рамірес, а за мейкап відповідала візажистка Іолонда Фредерік.

Сіара / Associated Press

Сіара / Associated Press

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Останнім часом Сіара все частіше вибирає для світських виходів відверте вбрання, роблячи акцент на своїй фігурі. Минулого разу на церемонію ELLE Women in Hollywood Сіара приїхала в досить відвертій білій сукні від Monot з розрізом до стегна і вирізами з боків, у яких було видно груди співачки. Також у сукні були відкриті плечі та невеликий шлейф, а доповнила вона образ білими босоніжками на підборах та зі шнурівкою навколо щиколотки.

Сіара / Associated Press

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