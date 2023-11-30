Пила каву, вибирала спеції та парфуми: Софія Вергара прилетіла до Саудівської Аравії

Причини свого візиту актриса не назвала.

51-річна колумбійська акторка Софія Вергара показала серію знімків та відео зі своєї поїздки до Саудівської Аравії.

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Зірка встигла відвідати ринок та вибрати собі спеції, знамениті арабські парфуми, а також продегустувати каву. Судячи з фото, компанію Софії склала її племінниця — Клаудія Вергара, теж, до речі, акторка.

Для огляду всіх визначних пам'яток міста Джедда Вергара одягла білий жакет із чорним топом та широкі джинси-палаццо. Свій образ акторка доповнила стьобаною чорною сумкою Chanel.

Нагадаємо, раніше Софія Вергара з'явилася на сімейній вечері на честь Дня подяки в ефектному образі. Вона одягла гарну блискучу шоколадну сукню з високим розрізом та бронзові босоніжки на дуже високих підборах і доповнила образ клатчем у тон взуття.

Софія Вергара / Фото: Instagram Софії Вергари

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