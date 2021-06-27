Пила вино і розмовляла: Тільда Свінтон сходила до ресторану у Римі

Пила вино і розмовляла: Тільда Свінтон сходила до ресторану у Римі

60-річна британська акторка у перервах між зніманнями гуляє містом і ходить до закладів.

Тільда Свінтон нині перебуває на зніманнях в Італії. Акторка потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Рима, коли прямувала з друзями або колегами пообідати в ресторані.

Одягнена зірка була у подовжену блакитну сорочку, бежево-рожеві атласні штани і бежеве взуття. Свій лук вона доповнила ніжно-блакитним капелюхом, окулярами і маскою на обличчі. У руці Тільда несла містку сумку.

Тільда Свінтон / Getty Images

Потім фотографи зазнімкували, як Свінтон пила у ресторані біле вино, щось їла і мило спілкувалася.

Тільда Свінтон / Getty Images

Нагадаємо, Тільда приїхала на Венеціанський кінофестиваль у шовковому вбранні у піжамному стилі, який складався з синіх штанів і зеленого жакета.

Читайте також: У вбраннях від Chanel і з яскравим макіяжем: Тільда Свінтон прикрасила новий випуск українського Vogue

Тільда Свінтон (10 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання