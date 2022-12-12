Пила коктейлі та їла устриці: Сара Джессіка Паркер на зніманнях продовження "Сексу і міста"

Творці серіалу обіцяють, що другий сезон буде дуже схожий на культові епізоди "Сексу і міста", а тим часом ми можемо лише спостерігати деякі кадри зі знімального майданчика.
Серіал "І просто так…", що вийшов минулого року, багато лаяли, але все ж таки він отримав зелене світло на другий сезон. Зараз у Нью-Йорку тривають знімання нових серій, яких, ймовірно, знову буде десять.
Головну акторку серіалу Сару Джессіку Паркер сфотографували під час роботи. Паркер та акторка Саріта Чоудхурі знімалися у сцені у ресторані.
Знаменитості були одягнені у вечірні сукні, пили коктейлі та їли устриці. На Сарі Джессіці було золотисте вбрання з рукавами три чверті, прикрашене стразами та лелітками. Лук вона доповнила чорним клатчем із золотою застібкою, а також кількома прикрасами.
На Саріті була чорна мінісукня з відкритою спиною, золоті сережки, а ось доповнювала образ коричнева сумка від Hermes (нещодавно папараці зробили епічні фото на зніманнях продовження, де цю сумку в героїні крадуть).
Цікаво, що також у кадрі з'явився симпатичний незнайомець, який підсів до столу героїнь. Чи була це сцена побачення, чи просто випадкового флірту, ми дізнаємося вже в серіалі, який вийде в 2023 року, однак вже зараз сезон нам обіцяють яскравий і близький до оригіналу.
"Це дуже радісний сезон, і я думаю, що в певному сенсі він схожий на культові епізоди "Сексу і міста". Найбільше це проявляється в лінії Керрі. Її персонаж завжди був готовий до нової пригоди або нового кохання, і ви дійсно відчуєте це у другому сезоні", — поділилася Сара Обрі, голова відділу оригінальних проєктів HBO Max, з виданням New Musical Express.
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