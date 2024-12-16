Рідкісний вихід: Кіра Найтлі з чоловіком сходила на футбол

Кіра Найтлі та її чоловік Джеймс Райтон відвідали матч між Como 1907 та Roma на стадіоні Giuseppe Sinigaglia у Комо, в Італії.

Кіра та Джеймс побували на захопливому футбольному матчі. 39-річна Найтлі та її 41-річний чоловік чудово провели час на стадіоні.

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / Фото: Getty Images

Кіра одягла чорну дублянку з хутром і шапку-біні, на ній була також мішкувата біла сукня з чорно-білим візерунком і чорні високі чоботи на підборах, а в руках акторка несла маленьку сумку від Chanel. У зірки було розпущене волосся, макіяж очей і нюдовою помадою підкреслено губи та чорний манікюр. Джеймс Райтон був у довгому чорному пальті, джемпері та штанях і взутий у шкіряні черевики.

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Кіра потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли відвідала спеціальний показ першого сезону шпигунського серіалу "Чорні голуби".

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