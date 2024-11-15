Пір'я, блискітки та розкішні аплікації: незвичайні костюми на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2024"

У Мексика стартував конкурс краси "Міс Всесвіт", на якому цього року Україну представляє 20-річна модель з Одеси Аліна Пономаренко.

73-й конкурс краси "Міс Всесвіт" проводиться на Arena CDMX у Мехіко. Традиційно для цього шоу у день його урочистого відкриття відбувся конкурс купальників та показ національних костюмів.

Шоу національних костюмів – це те, що дозволяє дівчатам без слів розповісти про свою країну, показати її культуру та особливості. Тому пропонуємо подивитися на незвичайні костюми, які продемонстрували цьогорічні конкурсантки на конкурсі краси.

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Getty Images

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Getty Images

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Getty Images

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

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