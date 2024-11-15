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Пір'я, блискітки та розкішні аплікації: незвичайні костюми на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2024"

Пір'я, блискітки та розкішні аплікації: незвичайні костюми на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2024"

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

У Мексика стартував конкурс краси "Міс Всесвіт", на якому цього року Україну представляє 20-річна модель з Одеси Аліна Пономаренко.

73-й конкурс краси "Міс Всесвіт" проводиться на Arena CDMX у Мехіко. Традиційно для цього шоу у день його урочистого відкриття відбувся конкурс купальників та показ національних костюмів.

Шоу національних костюмів – це те, що дозволяє дівчатам без слів розповісти про свою країну, показати її культуру та особливості. Тому пропонуємо подивитися на незвичайні костюми, які продемонстрували цьогорічні конкурсантки на конкурсі краси.

Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Getty Images
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Getty Images
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Getty Images
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press
Конкурс
Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Associated Press

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