Пір'я, підбори та яскраві шкарпетки: чоловічі образи на червоних доріжках

Чоловіки цього тижня теж дивували луками.

Цього тижня відбулося багато різних світських заходів, серед яких були вечірки та прем'єрні покази фільмів. Але поки усі обговорюють модні сукні дівчат на цих заходах, ми не могли не згадати і чоловічі образи, адже вони не менш яскраві та епатажні.

Джин Ха на прем'єрі другого сезону серіалу "Особисте життя". Для заходу він вибрав костюм у принт, білу сорочку та одягнув босоніжки на підборах. Шию актора прикрашало намисто.

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Дизайнер Віктор Глемо на осінньому галавечорі Американського театру балету у Нью-Йорку. Для заходу він вибрав вбрання в хижий принт, а також нейтральну чорну сорочку, краватку та черевики.

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Зірка серіалу "Тед Лассо" Філ Данстер в Лос-Анджелесі. Актор одягнув темні штани, двобортний піджак та чорну футболку. Незвичайності образу додали помаранчеві шкарпетки.

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Епатажний світський лев Ді Мондо на осінньому галавечір Американський театр балету в Нью-Йорку. Модник одягнув чорні штани, лаковані туфлі та червоне пальто з пір'я.

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Стиліст і телеведучий Бред Горескі на заході в Лос-Анджелесі. Він поєднав у своєму образі штучну шубу в леопардовий принт, білі джинси та чорну водолазку. Образ вийшов трохи у стилі Голстона.

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Американський театральний продюсер Джордан Рот також відвідав галаконцерт. Перед камерами він з'явився у білому костюмі з металевими деталями та у накидці з імітацією пір'я. Волосся знаменитості було укладене у високу зачіску, а на руках він зробив манікюр.

Associated Press

Актор Джек Фартінг на прем'єрі "Спенсер" у Лос-Анджелесі. У картині він зіграв чоловіка принцеси Діани – принца Чарльза. Перед камерами актор з'явився у чорному костюмі, джемпері та з розпущеним волоссям.

Associated Press

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