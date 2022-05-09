Пір'я, розрізи і міні: 5 образів українських співачок на "Євробаченні"

Пісенний конкурс "Євробачення" стартує вже завтра, 10 травня, у місті Турін, Італія.

Протягом всієї історії конкурсу українські учасниці завжди представляли яскраві номери та костюми. Ми вирішили пригадати п'ять найбільш яскравих образів, у яких співачки представляли країну на цьому міжнародному шоу.

Джамала

На конкурсі співачка-переможниця виступала в темно-синьому костюмі від українського дизайнера Івана Фролова 2016 року. Вбрання складалося із сукні з довгими рукавами і шлейфом, яка поєднувалася з широкими штанами з вишивкою.

Джамала виступає з піснею "+1944", 2016 рік / Getty Images

Злата Огневич

На конкурсі 2013 року українська співачка Злата Огневич з'явилася в довгій витонченій сукні-рибці кольору слонової кістки. Його створила для співачки дизайнерка Олена Рева.

Злата Огневич виступає з піснею Gravity, 2013 рік / Getty Images

Марія Яремчук

2014 року Марія Яремчук продемонструвала в Копенгагені темно-синю сукню, яку розробила українська дизайнерка і стилістка Ганна Осмехіна. Вбрання було на бретельках, із шкіряними деталями і двома високими розрізами з боків.

Марія Яремчук виступає з піснею Tick-Tock, 2014 рік / Getty Images

Міка Ньютон

У 2011 року співачка виступила на сцені Дюссельдорфа з піснею Angel, а ось її незвичайне вбрання з кремового шифону створила дизайнерка Ольга Навроцька. Головною прикрасою сукні стало болеро з пір'я, які дизайнерка замовляла в Нью-Йорку у компанії, яка виготовляє крила для модних показів Victoria's Secret.

Міка Ньютон виступає з піснею Angel, 2011 рік / Getty Images

Тіна Кароль

2006 року Тіна Кароль виступила з композицією Show Me Your Love в Афінах. Білу корсетну мінісукню для головного виступу створила Вікторія Гресь. Прикрашали вбрання червона стрічка під грудьми, плісована мініспідниця і невелике декольте. До сукні співачка підібрала високі чобітки, зшиті в стилі яскравих українських хусток.

Тіна Кароль виступає з піснею Show Me Your Love, 2006 год / Getty Images

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