Пір'я, стрази та величезний шлейф: що відомо про епатажне вбрання представника Австралії на "Євробаченні"

Фото: Associated Press

12 травня в італійському місті Турин відбувся другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022". Під час яскравого шоу на сцені виступили представники 18 країн, але у фінал пройшло лише 10 із них.

Одним із учасників, який виступить 14 травня став 23-річний австралієць Шелдон Рілі. Артист виконав пронизливу композицію Not The Same, але, крім розкішного вокалу, Шелдон вирішив підкорити серця глядачів і неймовірним вбранням.

Шелдон Рілі / Фото: Associated Press

Образ артиста був повністю білим і згідно з Daily Mail, для нього це незвичайне вбрання створив мельбурнський дизайнером Alin Le'Kal. Робота над цим екстравагантним творінням вагою 38 кілограмів зайняла майже 2500 годин, а складається вбрання з понад 90 тисяч перлин, кристалів та пір'я.

Шелдон Рілі / Фото: Associated Press

Цей ансамбль Шелдона складався також з жакета з об'ємними рукавами, штанів-ліхтариків та накидки зі шлейфом.

Шелдон Рілі / Фото: Associated Press

Через те, що вбрання співака було дуже важким, він мав сплатити в аеропорту додатковий багаж.

"Цей дизайн відрізняється від того, що зазвичай носить Шелдон. Зазвичай він використовує чорні та темні кольори, але цього разу ми хотіли створити ангельський вигляд, багато білого. Щось авангардне та потойбічне", — розповіла Alin Le'Kal виданню Daily Mail. Australia.

Фото: Associated Press

Також образ артиста доповнила оригінальна маска-корона з кристалами, яка повністю закривала обличчя торочкою з кристалів. Ця прикраса створена для Шелдона ексклюзивно брендом House of Emmanuele, ба більше, зроблена вона повністю вручну.

Виступ Шелдона Рілі

