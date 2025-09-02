Пір’я, стрази та пікантні декольте: п’ять образів леді Вікторії Герві на кінофестивалі у Венеції

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Британка сяяла на червоній доріжці прем’єри фільму «Дитина темряви» в межах 82-го Венеційського кінофестивалю, позуючи перед камерами в максісукні плісе з кейпом і в поєднанні з крислатим золотим капелюхом з декором.

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Вікторія з’явилася також у сукні кольору фольги з драпуванням на талії та золотих босоніжках на підборах. Сфотографували світську левицю після прибуття до готелю Excelsior у Венеції.

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Також міс Герві блиснула стрункими ногами у мініатюрній сукні з пензликами, яка поєднувала із сріблястим клатчем та балетками.

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія вийшла до фотографів у ліловій сукні з V-подібним вирізом на декольте, пір’ям на рукавах і широким капелюхом з бантом, взувши знову золоті босоніжки на підборах.

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

І для показу фільму «Il Maestro» у межах кінофестивалю знаменитість вийшла на червону доріжку у сукні дуже незвичайного дизайну, яку прикрашала торочка та пір’я, численні заклепки та щось на кшталт гігантської гусениці. Леді Вікторія точно хотіла фурор.