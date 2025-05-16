Пір'я, вишивка, рюші та хутро: Сальма Гаєк одягла дивне міні на вечірку в Нью-Йорку

Сальма Гаєк / © Associated Press
Нещодавно акторка
Сальма Гаєк дебютувала в ефектній фотосесії для культового журналу Sports Illustrated. На фото для видання вона позувала в купальниках та топлесі, а також її пляжні образи доповнювали прикраси.
Сальма Гаєк
Сальма Гаєк
Сальма Гаєк
Після того, як фото 58-річної зірки прогриміли на весь світ, вона відвідала вечірку з нагоди запуску видання, яка відбулася в Нью-Йорку. На цьому заході вона з’явилася в чорній короткій сукні від бренду McQueen весна-літо 2025. Вбрання було незвичайним і включало багато всього: прозору тканину, вишивку, ґудзики, рюші, хутро і навіть пір'я.
Сальма Гаєк / © Associated Press
Цей образ вона доповнила сатиновими туфлями на високих підборах та платформах та укладанням з легкими локонами.
Сальма Гаєк / © Associated Press
Що цікаво, одна з гостей цього ж заходу Ем Джей Дей прийшла у сукні теракотового кольору від бренду Zimmermann.
Лівві Данн, Ем Джей Дей, Сальма Гаєк і Лорен Чан / © Associated Press
Таку саму сукню кількома днями раніше носила Сальма. Акторку у ній
помітили папараці на вулиці у Нью-Йорку.
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / © Associated Press