Пір'я, вишивка, рюші та хутро: Сальма Гаєк одягла дивне міні на вечірку в Нью-Йорку

Сальма Гаєк / © Associated Press

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Нещодавно акторка Сальма Гаєк дебютувала в ефектній фотосесії для культового журналу Sports Illustrated. На фото для видання вона позувала в купальниках та топлесі, а також її пляжні образи доповнювали прикраси.

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Після того, як фото 58-річної зірки прогриміли на весь світ, вона відвідала вечірку з нагоди запуску видання, яка відбулася в Нью-Йорку. На цьому заході вона з’явилася в чорній короткій сукні від бренду McQueen весна-літо 2025. Вбрання було незвичайним і включало багато всього: прозору тканину, вишивку, ґудзики, рюші, хутро і навіть пір'я.

Сальма Гаєк / © Associated Press

Цей образ вона доповнила сатиновими туфлями на високих підборах та платформах та укладанням з легкими локонами.

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Сальма Гаєк / © Associated Press

Що цікаво, одна з гостей цього ж заходу Ем Джей Дей прийшла у сукні теракотового кольору від бренду Zimmermann.

Лівві Данн, Ем Джей Дей, Сальма Гаєк і Лорен Чан / © Associated Press

Таку саму сукню кількома днями раніше носила Сальма. Акторку у ній помітили папараці на вулиці у Нью-Йорку.

Сальма Гаєк / © Getty Images

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