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- Шоу-бізнес
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Пірс Броснан не відводив погляду від дружини Кілі, яка вийшла у світ в мереживній сукні
Подружжя разом позувало фотографам, обмінювалося усмішками, а Броснан ніжно обіймав Кілі за талію.
Голлівудський актор Пірс Броснан та його дружина, журналістка й режисерка Кілі Шей Сміт, з’явилися разом на прем’єрі фільму «Подальші пригоди Кліффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) у Лондоні.
Кілі привернула увагу елегантною чорною мереживною сукнею до колін. Романтичне мереживо вона збалансувала приталеним чорним жакетом із виразною лінією плечей і атласними лацканами. Цей її образ вкотре довів, що маленька чорна сукня ніколи не виходить із моди. Також до образу жінка додала прозорі колготки, босоніжки, гламурний клатч з лелітками та сережки з каменями.
Її чоловік також ретельно продумав свій образ, адже для прем’єри Броснан — колишній виконавець ролі Джеймса Бонда — обрав темно-синій костюм, який поєднав із темною водолазкою, чорними туфлями та білою кишеньковою хустинкою. Завершальним штрихом стали окуляри із затемненими лінзами, які додали його образу впізнаваного шарму.
Утім, більше за вбрання увагу привертала ніжність між подружжям. Позуючи перед фотографами, актор тримав дружину за талію, а вона кілька разів дарувала йому ніжні усмішки. Їхня історія кохання розпочалася ще 1994 року в Мексиці, де Кілі на той час працювала телевізійною кореспонденткою. Через сім років вони одружилися в ірландському абатстві Баллінтаббер, а святкування продовжилося у розкішному замку Ешфорд.
У шлюбі народилося двоє синів — Ділан і Періс. А цього літа пара відзначила срібне весілля — 25 років подружнього життя.
Броснан ніколи не приховував, наскільки багато для нього означає дружина.
«Ми пройшли довгий шлях разом. Я хочу, щоб увесь світ знав, що я кохаю цю жінку», — свого часу зізнався актор, згадуючи своє рішення закріпити їхнє кохання шлюбом.