Кілі Шей Сміт і Пірс Броснан / © Associated Press

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Голлівудський актор Пірс Броснан та його дружина, журналістка й режисерка Кілі Шей Сміт, з’явилися разом на прем’єрі фільму «Подальші пригоди Кліффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) у Лондоні.

Кілі привернула увагу елегантною чорною мереживною сукнею до колін. Романтичне мереживо вона збалансувала приталеним чорним жакетом із виразною лінією плечей і атласними лацканами. Цей її образ вкотре довів, що маленька чорна сукня ніколи не виходить із моди. Також до образу жінка додала прозорі колготки, босоніжки, гламурний клатч з лелітками та сережки з каменями.

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Кілі Шей Сміт і Пірс Броснан / © Associated Press

Її чоловік також ретельно продумав свій образ, адже для прем’єри Броснан — колишній виконавець ролі Джеймса Бонда — обрав темно-синій костюм, який поєднав із темною водолазкою, чорними туфлями та білою кишеньковою хустинкою. Завершальним штрихом стали окуляри із затемненими лінзами, які додали його образу впізнаваного шарму.

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Кілі Шей Сміт і Пірс Броснан / © Associated Press

Утім, більше за вбрання увагу привертала ніжність між подружжям. Позуючи перед фотографами, актор тримав дружину за талію, а вона кілька разів дарувала йому ніжні усмішки. Їхня історія кохання розпочалася ще 1994 року в Мексиці, де Кілі на той час працювала телевізійною кореспонденткою. Через сім років вони одружилися в ірландському абатстві Баллінтаббер, а святкування продовжилося у розкішному замку Ешфорд.

У шлюбі народилося двоє синів — Ділан і Періс. А цього літа пара відзначила срібне весілля — 25 років подружнього життя.

Броснан ніколи не приховував, наскільки багато для нього означає дружина.

«Ми пройшли довгий шлях разом. Я хочу, щоб увесь світ знав, що я кохаю цю жінку», — свого часу зізнався актор, згадуючи своє рішення закріпити їхнє кохання шлюбом.

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