Пірс Броснан вийшов на червону доріжку з усією родиною: сини актора прийшли зі своїми дівчатами

Пірс Броснан з дружиною і синами / © Getty Images

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Актор Пірс Броснан відвідав прем’єру стрічки Seniors у Лос-Анджелесі, а компанію йому склала родина — дружина Кілі Шей Сміт і два їхні сини, 29-річний Ділан та 25-річний Періс.

Родина позувала перед фотографами в обіймах, але особливим момент робило й те, що сини актора прийшли на захід зі своїми дівчатами — Алекс Лі-Ейллон та Ейвері Велесс.

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Пірс Броснан з дружиною і синами і їхніми другими половинками / © Getty Images

73-річний Пірс був у блакитному костюмі, який носив у поєднанні з білою сорочкою і без краватки. 62-річна Кілі обрала для події персикову коротку сукню з мереживної тканини і жакет відтінку айворі.

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Пірс Броснан з дружиною і синами / © Getty Images

Нагадаємо, що пара познайомилася 1994 року в Мексиці. Вони багато років просто жили разом і одружилися лише 2001-го. У них двоє синів — Ділан і Періс. Броснан неодноразово заявляв в інтерв’ю, що Кілі — його полярна зірка, оскільки вона врятувала його від депресії після втрати першої дружини.

Першою дружиною актора була Кассандра Гарріс, у якої на момент їхнього шлюбу вже було двоє дітей — син Крістофер і донька Шарлотта від попередніх стосунків, яких Пірс всиновив. Кассандра і названа донька Броснана померли від раку яєчників. Також у актора є рідний син від шлюбу з Кассандрою — Шон і онучка Ізабелла Сміт.

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