"Пишаюсь кожним українцем": Настя Каменських показала своє патріотичне артфото і поділилася думками про війну

NK подякувала кожному українцю, який щось робить на своєму фронті задля нашої спільної перемоги.

Настя Каменських опублікувала в Instagram гарну патріотичну артсвітлину. На ній співачка зазнімкована на синьо-жовтому тлі у білому вбранні на бретельках і з українським прапорцем на щоці.

Настя Каменських / Фото: Instagram Насті Каменських

У дописі артистка написала про 3 місяці війни.

"90-й день як ми всі змінились. Наші цілі, плани, звичні дні.

Ми не знали, що можна одночасно відчувати сильний біль за кожну втрату, але величезну гордість за кожного українця, який не стоїть осторонь. І від цього любов до повністю незнайомих, але ніби рідних людей.

Хоч фізично мільйони українців зараз далеко від дому і одне одного, ми стали ще ближчими та єднішими", - написала зірка.

Настя зазначила, що кожен свідомий українець робить все можливе і за це вона всім вдячна. Всі разом збирали кошти на автівку і амуніцію для українських військвих, на гуманітарні потреби.

"Я бачила очі діток-переселенців у Литві: разом із болем відчувала подяку за їхній теплий прийом литовцями, а вчителі з України навіть за кордоном продовжують навчати наше майбутнє покоління. Пишаюсь кожним українцем, колегами, артистами, які голосно і правдиво говорять та співають про Україну на весь світ", - написала Настя.

Каменських зізналася, що, виступаючи у різних куточках планети, вона відчула шалену підтримку України.

Співачка зауважила, що попереду ще багато справ. Потрібно продовжувати робити благодійні справи, виступати за для підтримки України і розповідати в інтерв‘ю про війну на нашій землі. Кожен має робити те, що вміє на своєму фронті.

"На 90-й день розумієш, що час йде. Як і життя. Міста, які пережили страшні дні окупації, численні втрати, помалу повертаються до життя. Це приклад для нас триматися крізь страх і сльози. Попри біль, знаходити сили працювати над собою та емоційним станом. Це те, що допоможе нам, а значить і країні, бо кожен з нас - її частина.

Це і про обіцянки почати щось робити після війни. Якщо є можливість зробити зараз - не чекайте! Робіть сьогодні! Життя показало, що нічого не можна відкладати на “потім”. Є лише “тут і зараз”.

Хоч біль війни не мине, він йде поряд із вдячністю за добрі справи, з гордістю за людей. За неймовірні історії про силу, відвагу і людяність. Це віра в майбутнє, яка дає сили.

Важливо пам’ятати про тих, хто потребує допомоги і робити все можливе задля нашої країни і перемоги. Пам’ятати про втрати цієї війни. Про все ще окуповані міста. Голосно кричати про них на весь світ. Продовжувати жити - заради нас всіх, нації та країни - про це не можна забувати!" – підсумувала Каменських.

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