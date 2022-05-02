"Пишаюся стійкістю та мужністю українського народу": Анджеліна Джолі висловилася про свій візит до України

У вихідні до України навідалася голлівудська акторка та спеціальна пані посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі.

Візит голлівудської зірки, від якого нудило російських пропагандистів, широко висвітлювався у пресі. Сама ж Анджеліна заявила, що її візит був приватним, подорож вона намагалася максимально тримати у секреті, а члени її оточення підписали угоду, яка забороняє їм розкривати будь-які подробиці.

Анджеліна Джолі / Associated Press

На Daily Mail з'явилася і заява Анджеліни, яку вона зробила після візиту до України. Акторка сказала: "Я пишаюся тим, що бачу стійкість, мужність та гідність українського народу. Жахливо бачити, який вплив війна має на ціле покоління українських дітей".

Нагадаємо, мати шістьох дітей відвідала місто Борислав на Львівщині, де побувала у навчально-реабілітаційному центрі "Гармонія". Повідомляється, що місцеві чиновники нічого не знали про візит Джолі до її приїзду.

Соцмережами розлетілася величезна кількість фотографій голлівудської зірки, люди із захопленням писали, що візит Джолі став приємним сюрпризом для маленьких українців, з якими вона охоче обіймалася і фотографувалася. В Україні Анджеліна пробула два дні та першого травня поїхала назад до США.

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