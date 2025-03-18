Пішов стопами мами: старший син Гайді Клум знявся для глянцю

51-річна німецька модель та суддя шоу America's Got Talent – Гайді Клум – багатодітна мама, у неї четверо дітей – дві доньки та двоє синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Силом. Хоча для старшої доньки Лені він і не є біологічним батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, вже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе.

Фото: Instagram Гайді Клум

Дочка Лені та старший 19-річний син Генрі пішли стопами мами і стали моделями. Нещодавно хлопець дебютував на подіумі у Парижі. Він взяв участь у показі кутюрної колекції Lena Erziak весна-літо 2025 року.

Генрі Семюел / Фото: Getty Images

"Лені сказала мені, що потрібно дивитися прямо перед собою і ходити так, ніби я тримаю книгу на голові. Моя мама веліла мені намагатися щосили і не забувати веселитися", — розповів Генрі про поради близьких людей.

І ось горда мати поділилася ще однією новиною. Генрі вперше з'явився на обкладинці глянцу. Він знявся для журналу Hunger.

instagram.com/heidiklum

Хлопець позував у штанному костюмі від Karl Lagerfeld, піджак якого він одягнув на голе тіло. "Я так пишаюся тобою, мій прекрасний Генрі! Твоя перша обкладинка для @hungermagazine – неймовірний етап! Спостерігаючи, як ти перетворюєшся на дивовижного молодого хлопця, яким ти є сьогодні, моє серце наповнюється такою радістю. Світ тільки починає бачити те, що я завжди знала – ти призначений для величі! Я люблю тебе", - підписала знімок Гайді.

Раніше, нагадаємо, Гайді Клум помітили на зйомках шоу "Топмодель по-німецькі".

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