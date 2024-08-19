Поставила крапку: Сара Джессіка Паркер закриває свій взуттєвий бренд

Акторка прийняла складне рішення через десятиліття після того, як запустила бізнес із Джорджем Малкемусом.

Зірка культового серіалу "Секс і місто" — 59-річна Сара Джессіка Паркер — зробила несподівану заяву — вона та її команда вирішили закрити взуттєвий бренд SJP by Sarah Jessica Parker.

Про це повідомило видання WWD і, згідно з заявою Паркер, бренд хочуть закрити вже цієї осені.

"Після 10 яскравих років SJP by Sarah Jessica Parker ухвалив важке рішення закрити свої двері цієї осені. Команда SJP висловлює величезну подяку всім своїм постійним клієнтам та прихильникам, а також усім, з ким вони працювали разом", — йдеться у заяві бренду.

Причиною ліквідації бізнесу стала конкуренція. SJP проіснував 10 років і був зосереджений на класичних стилях і зараз зіткнувся зі значною конкуренцією з боку відоміших лейблів та брендів, орієнтованих на тренди. Але також, швидше за все, на падіння продажів вплинула і ціна, адже за деякі пари бренд хотів майже 600 доларів і позиціонував свою продукцію як ручну роботу. Зараз же на сайті діють небувалі знижки і всі туфлі Паркер продає дешевше на 25%.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Знаменитий магазин на Блікер-стріт у Нью-Йорку буде відкрито до 25 серпня, а потім клієнти зможуть продовжувати здійснювати покупки лише онлайн. Цей магазин знаходився всього в кварталі від екранної квартири Керрі Бредшоу у "Сексі і місті", що робило його туристично зорієнтованим, але не допомогло бізнесу навіть це.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що бренд Паркер запустила разом зі своїм діловим партнером Джорджем Д. Малкемусом – він раніше був президентом бренду Manolo Blahnik USA. Саме цей бренд персонаж Сари Джессіки — Керрі Бредшоу — хотіла найбільше, і саме туфлі цієї марки подарував їй Супермен на заручини.

Керрі Бредшоу / Фото: Giphy.com

Малкемус помер 16 вересня 2021 року у своєму будинку в Нью-Йорку. Йому було 67 років.

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