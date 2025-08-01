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- Шоу-бізнес
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Пішла маминими стопами: старша донька Мілли Йовович знялася в рекламі модного бренду
Дівчина стала однією із зірок осінньої промокампанії французького Модного дому.
49-річна акторка Мілла Йовович — мама трьох доньок, яких вона народила у шлюбі з режисером Полом Андерсоном. Старша з них — 17-річна Евер — схоже, пішла по маминих стопах і вже робить перші кроки в модельній і кінокар’єрі.
Дівчина стала зіркою нової рекламної кампанії Chloé Pre-Fall 2025. Вона приміряла різні образи в бохо-стилі: сукні з квітковими принтами, мереживну сукню-комбінацію, шуби з кольорового хутра.
Луки Евер доповнювали великі прикраси із золота з камінням і шкіряні туфлі та чоботи.
Зазначимо, Евер з п’яти років навчається акторської майстерності, дебютувала в кіно 2016 року і вже встигла зіграти кілька помітних ролей у фільмах «Чорна вдова» і «Пітер Пен і Венді».
Раніше, зазначимо, Мілла Йовович у вбраннях від українських брендів знялася для глянцю. Акторка з’явилася в новій фотосесії для Vogue Czechoslovakia.