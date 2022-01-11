Пішла за другим: "Міс Україна Всесвіт 2011" Олеся Стефанко знову вагітна

Олеся Стефанко новий рік розпочала з того, що анонсувала підписникам в Instagram про свою другу вагітність. І показала нові фото.

33-річна модель опублікувала фотографію з чоловіком Сергієм Алісєєнком і повідомила, що вони знову чекають на поповнення. Їхній первісток – син Тео, народився у серпні 2020 року. Олеся вирішила не відкладати другу вагітність надовго або просто так збіглися обставини.

"Велике дякую за привітання!

Ми з нетерпінням чекаємо, щоб відкрити новий розділ у нашому житті і почати нову подорож❤️

Всім ще раз дякую!", — написала у підписі під фото модель.

Стефанко також поділилася й іншими знімками, зокрема й фото у купальниках, адже нещодавно родина повернулася з відпустки. Судячи з розмірів її живота, дівчина перебуває в другому триместрі. На кого чекає – хлопчика чи дівчинку, наразі не розповідає.

Олеся пише, що зараз із її настроєм відбувається щось неймовірне, і жартує, що чоловік заспокоює, називаючи це гормональними сплесками. А вагітні жінки, як відомо, такі вразливі.

Ми вітаємо Олесю з поповненням і охоче стежитимемо за її новими публікаціями в Instagram.

Читайте також: