Пишними сідницями на камеру: модель у мініатюрному бікіні показала, як мила сапборд

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram цікаве відео, на якому вона показала, як миє сапборд перед плаванням у басейні з течією.

На Грейсі було мініатюрне чорне бікіні з жовтою облямівкою.

Бон робила це спиною до камери, демонструючи свої пишні сідниці. Вийшло гаряче.

"Чудова п'ятнична атмосфера", – підписала дівчина відео.

Нагадаємо, минулого разу Грейсі Бон похизувалася своєю п'ятою точкою в екстремально короткій червоній спідниці.

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