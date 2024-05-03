Пішов її стопами: Шерон Стоун показала свого старшого сина

Зірка нечасто показує своїх дітей у себе в соцмережах, тож це фото оцінили її шанувальники.

66-річна американська акторка та продюсерка — Шерон Стоун — виховує трьох синів, яких усиновила. У своєму Instagram вона іноді публікує з ними фото та ділиться їхніми успіхами.

Так, зірка показала свого старшого сина – 23-річного Роана Джозефа. Він робить селфі в дзеркалі. "Перший день на знімальному майданчику. Ласкаво просимо до родини, хлопче. Розважайся", — підписала знімок Шерон. Швидше за все, син вирішив піти стопами матері і теж стати актором.

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун з'явилася на 49-му гала-вечорі Chaplin Award Gala, який проводився на честь актора Джеффа Бріджес на честь його видатного внеску в кіно. Захід відбувся у Нью-Йорку. Актриса блищала у сукні з паєтками та шлейфом.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Читайте також: