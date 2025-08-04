Після чуток про їхній роман: Памела Андерсон і Ліам Нісон показали спільні фото

Памела Андерсон і Ліам Нісон / © Instagram Памели Андерсон

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58-річна американська акторка та модель Памела Андерсон та 73-річний актор Ліам Нісон знялися разом у комедійному бойовику «Голий пістолет», прем’єра якого нещодавно відбулася у Києві. Це ремейк культової франшизи про недолугого, але відчайдушного поліцейського.

Зараз активно проходить промотур фільму, і його головні актори часто з’являються на червоних доріжках, ТБ та радіоефірах. Ходять чутки, що під час зніманнь цього фільму між Памелою та Ліамом закрутився роман.

Памела Андерсон і Ліам Нісон / © Getty Images

Памела Андерсон і Ліам Нісон / © Associated Press

Самі ж актори поки що це не коментують, але й не приховують на публіці ніжних почуттів один до одного. І навіть знялися у спільній фотосесії у стилі лав-сторі.

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Памела Андерсон і Ліам Нісон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон і Ліам Нісон / © Instagram Памели Андерсон

Андерсон і Нісон позують на фото з попкорном, дуріють на камеру і весело проводять час.

Памела Андерсон і Ліам Нісон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон і Ліам Нісон / © Instagram Памели Андерсон

Зазначимо, Памела Андерсон була одружена шість разів, вона виховує двох синів від рок-музиканта Томмі Лі — 29-річного Брендона та 27-річного Ділана. Нещодавно акторка разом із ними з’явилася на прем’єрі комедійного бойовика.

А Ліам Нісон був лише одного разу в офіційному шлюбі, проте його дружина Наташа Річардсон померла 2009-го. У актора є два дорослі сини.

© Associated Press © Associated Press © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images