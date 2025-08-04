- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 342
- Час на прочитання
- 1 хв
Після чуток про їхній роман: Памела Андерсон і Ліам Нісон показали спільні фото
Зірки знялися у спільній чорно-білій фотосесії.
58-річна американська акторка та модель Памела Андерсон та 73-річний актор Ліам Нісон знялися разом у комедійному бойовику «Голий пістолет», прем’єра якого нещодавно відбулася у Києві. Це ремейк культової франшизи про недолугого, але відчайдушного поліцейського.
Зараз активно проходить промотур фільму, і його головні актори часто з’являються на червоних доріжках, ТБ та радіоефірах. Ходять чутки, що під час зніманнь цього фільму між Памелою та Ліамом закрутився роман.
Самі ж актори поки що це не коментують, але й не приховують на публіці ніжних почуттів один до одного. І навіть знялися у спільній фотосесії у стилі лав-сторі.
Андерсон і Нісон позують на фото з попкорном, дуріють на камеру і весело проводять час.
Зазначимо, Памела Андерсон була одружена шість разів, вона виховує двох синів від рок-музиканта Томмі Лі — 29-річного Брендона та 27-річного Ділана. Нещодавно акторка разом із ними з’явилася на прем’єрі комедійного бойовика.
А Ліам Нісон був лише одного разу в офіційному шлюбі, проте його дружина Наташа Річардсон померла 2009-го. У актора є два дорослі сини.