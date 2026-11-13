Після гучних звинувачень з боку сина: Вікторія Бекхем зробила крок до примирення з Брукліном

Вікторія Бекхем / © Getty Images

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Daily Mail повідомляє, що дизайнерка розпочала процедуру передачі йому прав на торговельну марку з його ім’ям. Цей крок може стати спробою налагодити стосунки зі спадкоємцем на тлі гучного сімейного конфлікту.

За інформацією The Sun, Вікторія вже підготувала необхідні документи, щоб передати права на імена своїм дорослим синам — Брукліну, Ромео та Крузу. Раніше зареєстровані торгові марки належали дизайнерці: вона оформила їх у 2016 році, коли діти були неповнолітніми, щоб захистити їхні імена від комерційного використання сторонніми особами.

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Тепер, коли сини виросли й реалізують власні проєкти, права на їхні імена мають перейти до них у ході процедури продовження реєстрації у грудні 2026 року. Джерело видання стверджує, що Вікторія сама подбала про те, щоб передача відбулася без ускладнень.

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У чому Бруклін звинуватив батьків

Ця новина з’явилася через кілька місяців після гучної заяви Брукліна, опублікованої в Instagram. Тоді 27-річний син Девіда та Вікторії Бекхемів публічно розповів про конфлікт із батьками та звинуватив їх у спробах втручатися в його стосунки з дружиною Ніколою Пельтц.

Зокрема, Бруклін заявив, що незадовго до весілля у 2022 році батьки нібито неодноразово тиснули на нього та намагалися підкупити, щоб він відмовився від прав на власне ім’я. За його словами, це могло вплинути не тільки на нього самого, а й на його дружину та майбутніх дітей.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Getty Images

«Вони наполягали, щоб я підписав документи до весілля, оскільки після цього мали набути чинності умови угоди», — стверджував Бруклін. Він також заявив, що його відмова вплинула на передбачувану фінансову вигоду, після чого ставлення батьків до нього змінилося.

Передача прав на ім’я може стати жестом доброї волі з боку Вікторії та допомогти в майбутньому налагодити стосунки з сином. Однак поки що невідомо, чи вплине це рішення на позицію Брукліна.

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Нагадаємо, раніше Нікола Пельтц разом із чоловіком Брукліном Бекхемом у костюмах відсвяткували Геловін.

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