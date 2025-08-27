ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
62
1 хв

Після операції на червону доріжку: модель Барбара Палвін уперше з’явилася на публіці після лікування

Вона стала гостею 82-го Венеційського кінофестивалю, який стартував в Італії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Барбара Палвін

Барбара Палвін / © Getty Images

Близько двох тижнів тому 31-річна модель Барбара Палвін, яка відома як «ангел» Victoria’s Secret, повідомила, що перенесла операцію. У своєму Instagram зірка повідомила, що в неї виявили ендометріоз — гінекологічне захворювання, що може спричиняти болі в тазовій ділянці, порушення менструального циклу і проблеми з фертильністю.

Барбара Палвін / © Instagram Барбари Палвiн

Барбара Палвін / © Instagram Барбари Палвiн

Барбара Палвін / © Instagram Барбари Палвiн

Барбара Палвін / © Instagram Барбари Палвiн

За словами Барбари, вона впродовж кількох років зіштовхувалася з різними симптомами під час менструації: це могли бути втома, сильний біль, рясні та нерегулярні кровотечі, «безсонні ночі на підлозі у ванній». Однак сьогодні, 27 серпня, модель уже вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю, що стартував в Італії.

Барбара Палвін / © Getty Images

Барбара Палвін / © Getty Images

Барбара сяяла в чорній сукні з глибоким декольте, тонкими бретельками, драпуванням на талії та довгою шифоновою спідницею, яку доповнював високий розріз. На талії сукня мала ефектну мереживну вставку з тканини, що додавала вбранню романтики та робила його цікавішим.

Також Палвін одягла до сукні капронові колготки і туфлі з відкритою п’ятою, які були прикрашені вишивкою бісером від бренду Betsey Johnson. Волосся вона заплела в недбалу косу, а також прикрасила його перлинами.

Барбара Палвін / © Getty Images

Барбара Палвін / © Getty Images

