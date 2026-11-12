Після роману з Томом Крузом: Ана де Армас вперше з’явилася на публіці з новим обранцем

Ана де Армас із бойфрендом Бето Монтенегро / © Associated Press

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Після розставання з Томом Крузом акторка Ана де Армас з’явилася на публіці з новим обранцем — венесуельським музикантом Бето Монтенегро. Разом вони відвідали світський захід у Лас-Вегасі та позували фотографам на червоній доріжці.

Ана де Армас із бойфрендом Бето Монтенегро / © Associated Press

Пара стала гостями гала-вечора Persona of the Year 2026, організованого Латинською академією звукозапису на честь реггетон-виконавця Daddy Yankee. Подія відбулася в MGM Grand Conference Center напередодні церемонії Latin Grammy.

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Ана де Армас із бойфрендом Бето Монтенегро / © Associated Press

Для виходу у світ 38-річна де Армас обрала ефектний чорний образ. Актриса одягла корсет з мереживними деталями на рукавах і металевими застібками спереду, а також довгу напівпрозору спідницю з мережива з квітковою вишивкою. Вбрання вона доповнила чорними туфлями, тонким кольє та кільцями.

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Її обранець, 37-річний Бето Монтенегро, з’явився у вільному чорному костюмі з білою сорочкою та темним краваткою. На червоній доріжці музикант і акторка йшли під руку та охоче позували разом.

Ана де Армас із бойфрендом Бето Монтенегро / © Associated Press

Зазначимо, Бето Монтенегро — венесуельський співак, композитор і фронтмен гурту Rawayana, заснованого у 2007 році. Колектив поєднує у своїй творчості реггі, поп-рок та карибські музичні ритми.

Чутки про роман артиста та голлівудської зірки з’явилися влітку 2026 року. У липні їх помітили разом на музичному фестивалі в Мадриді, а згодом пару фотографували під час відпочинку на іспанському острові Форментера.

Нагадаємо, раніше Ана де Армас зустрічалася з Томом Крузом. Чутки про їхній роман з’явилися після спільних виходів та поїздок, однак у 2025 році ЗМІ повідомили про розставання акторів.

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Раніше Ана де Армас у сукні з камінцями та мереживом від Louis Vuitton зачарувала своїм вбранням на церемонії нагородження.

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