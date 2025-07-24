ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
550
Час на прочитання
1 хв

Після тренування: Гейлі Бібер сфотографували папараці

Головна IT-girl сучасності доповнила образ сумкою від популярного бренду, а також обрала незвичайне взуття.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Getty Images

Американська модель і підприємиця Гейлі Бібер, яка нещодавно продала свою косметичну компанію за мільярд доларів, потрапила під приціл папараці. Гейлі Бібер сфотографували в Лос-Анджелесі, де вона мешкає з чоловіком Джастіном Бібером та їхнім маленьким сином, якому вже виповнилося 11 місяців.

28-річна Гейлі ходила на тренування в зал. Дівчина була одягнена в чорне спортивне вбрання: топ на бретельках, тонкий напівпрозорий лонгслів з відкритими плечима, короткі шорти. Також Гейлі доповнила спортивне вбрання білими шкарпетками та зручними м’якими капцями від бренду SKYLRK, який запустив її чоловік Джастін. На очі Гейлі одягла сонцезахисні окуляри, на голові в неї була трикотажна біла пов’язка, а волосся вона зібрала шпилькою. Також у руці моделі можна помітити чорну невеличку сумку — ця лаконічна модель від The Row — бренду, який запустили сестри-близнюки Олсен.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Раніше Гейлі Бібер також потрапила під приціл папараці в ефектній вінтажній сукні від Dolce & Gabbana з колекції 2003 року. Це атласне міні вона доповнила мюлями Saint Laurent і ще однією сумкою The Row, але вже іншого дизайну.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
550
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie