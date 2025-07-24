Після тренування: Гейлі Бібер сфотографували папараці

Гейлі Бібер / © Getty Images

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Американська модель і підприємиця Гейлі Бібер, яка нещодавно продала свою косметичну компанію за мільярд доларів, потрапила під приціл папараці. Гейлі Бібер сфотографували в Лос-Анджелесі, де вона мешкає з чоловіком Джастіном Бібером та їхнім маленьким сином, якому вже виповнилося 11 місяців.

28-річна Гейлі ходила на тренування в зал. Дівчина була одягнена в чорне спортивне вбрання: топ на бретельках, тонкий напівпрозорий лонгслів з відкритими плечима, короткі шорти. Також Гейлі доповнила спортивне вбрання білими шкарпетками та зручними м’якими капцями від бренду SKYLRK, який запустив її чоловік Джастін. На очі Гейлі одягла сонцезахисні окуляри, на голові в неї була трикотажна біла пов’язка, а волосся вона зібрала шпилькою. Також у руці моделі можна помітити чорну невеличку сумку — ця лаконічна модель від The Row — бренду, який запустили сестри-близнюки Олсен.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Раніше Гейлі Бібер також потрапила під приціл папараці в ефектній вінтажній сукні від Dolce & Gabbana з колекції 2003 року. Це атласне міні вона доповнила мюлями Saint Laurent і ще однією сумкою The Row, але вже іншого дизайну.

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Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images