Після зречення принца Ендрю: стало відомо, хто може отримати титул герцога Йоркського

Принц Ендрю

Зараз монархом є король Чарльз III, його старший син — спадкоємець престолу Вільям — носить титул принца Уельського, а молодший — принц Гаррі — герцога Сассекського і навряд чи варто чекати якихось змін.

А ось, коли королем стане Вільям, то титул герцога Йоркського, від якого нещодавно відмовився принц Ендрю, може дістатись молодшому синові Вільяма — принцу Луї.

Принці Вільям і Гаррі

За даними британського експерта з етикету Debrett’s, герцогство Йоркське традиційно присвоюється другому синові монарха. Ця традиція розпочалася з короля Едуарда IV 1474 року. Батько королеви Єлизавети, король Георг VI, також був відомий як герцог Йоркський до несподіваного зречення престолу його старшого брата, короля Едуарда VIII, 1936 року.

Офіційне позбавлення принца Ендрю герцогського титулу вимагало б ухвалення парламентського акту, тому цілком імовірно, що титул просто залишиться незатребуваним до його смерті.

Принцеси Євгенія та Беатріс із батьком принцом Ендрю

Титул герцога успадковується за чоловічою лінією, тому він не може бути переданий його дочкам, принцесам Беатріс та Євгенії. Без законного спадкоємця чоловічої статі герцогський титул Ендрю після його смерті перейде до корони і може бути переданий іншій особі.

Якщо на той час принц Вільям зійде на престол, принц Луї може стати наступним герцогом Йоркським, як другий син монарха.