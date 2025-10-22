ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
199
1 хв

Після зречення принца Ендрю: стало відомо, хто може отримати титул герцога Йоркського

Не секрет, що титул герцога Йоркського традиційно дається другому синові монарха.

Ольга Кузьменко
Принц Ендрю

Принц Ендрю / © Getty Images

Зараз монархом є король Чарльз III, його старший син — спадкоємець престолу Вільям — носить титул принца Уельського, а молодший — принц Гаррі — герцога Сассекського і навряд чи варто чекати якихось змін.

А ось, коли королем стане Вільям, то титул герцога Йоркського, від якого нещодавно відмовився принц Ендрю, може дістатись молодшому синові Вільяма — принцу Луї.

ПРінці Вільям і Гаррі / © Associated Press

ПРінці Вільям і Гаррі / © Associated Press

За даними британського експерта з етикету Debrett’s, герцогство Йоркське традиційно присвоюється другому синові монарха. Ця традиція розпочалася з короля Едуарда IV 1474 року. Батько королеви Єлизавети, король Георг VI, також був відомий як герцог Йоркський до несподіваного зречення престолу його старшого брата, короля Едуарда VIII, 1936 року.

Офіційне позбавлення принца Ендрю герцогського титулу вимагало б ухвалення парламентського акту, тому цілком імовірно, що титул просто залишиться незатребуваним до його смерті.

Принцеси Євгенія та Беатріс із батьком принцом Ендрю / © Getty Images

Принцеси Євгенія та Беатріс із батьком принцом Ендрю / © Getty Images

Титул герцога успадковується за чоловічою лінією, тому він не може бути переданий його дочкам, принцесам Беатріс та Євгенії. Без законного спадкоємця чоловічої статі герцогський титул Ендрю після його смерті перейде до корони і може бути переданий іншій особі.

Якщо на той час принц Вільям зійде на престол, принц Луї може стати наступним герцогом Йоркським, як другий син монарха.

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

199
