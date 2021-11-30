Після автограф-сесії: модель Емілі Ратаковькі зазнімкували в Лондоні

До Великої Британії 30-річна модель прилетіла заради презентації своєї книжки.

Американську модель Емілі Ратаковскі зазнімкували фотографи, коли вона залишала книгарню Waterstones розташовану на вулиці Гауер-стріт у Лондоні. Там у неї була автограф-сесія у звязку з виходом її книжки My Body ("Моє тіло"). Книжка стала бестселером New York Times і є глибоко особистим дослідженням Емілі фемінізму, сексуальності та влади, ставлення чоловіків до жінок.

Її нариси описують моменти з життя Ратаковскі, досліджуючи фетишизацію дівчат та жіночої краси, одержимість та зневагу до жіночої сексуальності, збочену динаміку моди та кіноіндустрії, а також сіру зону між згодою та насильством.

Для афтограф-сесії Емілі одягла тепле чорне пальто на запах, під яким у неї була блакитна кофта та легінси, чорні чоботи та хутряний капелюх у леопардовий принт.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Днем раніше Ратаковскі також помітили у Лондоні, але коли вона залишала WOW: Shameless Festival у Центрі мистецтв Баттерсі у Лондоні. 30-річна зірка була в луку від Michael Kors: мініспідниці у принт зебри, чорній водолазці, хутряному пальті теж у принт зебри та червоних високих чоботях на шпильках. Аутфіт Емілі доповнила хутряним чорним капелюхом і зробила макіяж.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

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