Після багаторічної перерви: зірка "Мумії" Брендан Фрейзер тріумфально повернувся у кіно

Фільм "Кит" був дуже добре прийнятий і тепер дехто каже, що він може принести актору його першу номінацію на "Оскар".

Зараз актору Брендану Фрейзеру 53 роки, але багато хто пам'ятає його з кількох досить успішними ролями, які він втілив ще в молодості - фільмам "Мумія", "Вибух із минулого" та "Джордж із джунглів". Відтоді минуло багато років, а в житті Брендана сталося багато досить трагічних подій, через які він змушений був піти з індустрії і лише іноді з'являвся у другосортних фільмах або озвучував персонажі мультфільмів. Актор платив величезні аліменти колишній дружині, які його практично розорили, втратив матір, лікувався від травм, отриманих на зніманнях та депресії.

Цього року, через стільки часу, Брендан нарешті зіграв у фільмі головну роль - актор з'явився в драматичній картині "Кит" режисера Даррена Аронофскі за сценарієм Семюеля Д. Гантера, заснованому на його ж однойменній п'єсі. Прем'єра драматичного фільму відбулася 4 вересня на Венеційському кінофестивалі.

Фрейзер спочатку з'явився на фотоколлі, а потім увечері вийшов на червону доріжку зі своєю коханою, тримаючись за руки.

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Актор, якого ще 20 років тому обожнювала публіка, а потім він був забутий, "купався" в увазі фотографів та преси.

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Фільм "Кит" розповідатиме про чоловіка на ім'я Чарлі, який страждає на ожиріння, однак намагається відновити зв'язок зі своєю 17-річною дочкою. Багато років тому він залишив сім'ю заради чоловіка-коханця, який пізніше помер. Потім Чарлі почав переїдати через душевний біль та провину, і набрав майже 300 кілограмів. Але досвід Рене Зеллвегер у "Щоденниках Бріджіт Джонс" Фрейзер не повторював і вагу для фільму спеціально не набирав, гримери використовували спеціальні накладки.

Брендан Фрейзер з колегами фільму "Кіт" / Фото: Associated Press

Ця роль стала тріумфальним поверненням Брендан Фрейзер у кіно, адже фільм вже має дуже високі рейтинги. Після завершення показу, зал встав в оваціях, через що Брендан розплакався.

Розміщення овації для #TheWhale був для ентузіазму, Brendan Fraser tried до ліжка theater but the crowd's applause made him stay. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl - Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022

І оскільки фільм "Кит" був настільки добре прийнятий, тепер багато хто говорить, що він може принести актору його першу номінацію на "Оскар", повідомляє MovieWeb. Схоже, що повернення у велике кіно Брендана вдалося.

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