Після душу: Наталія Могилевська показала пікантне фото у рушнику

Артистка продемонструвала спокусливий образ і поділилася роздумами про жіночу красу та страх старіння.

Наталя Могилевська поділилася в Instagram пікантним знімком, чим дуже потішила фоловерів.

Артистка зазнімкована на світлині у білому рушнику та з рушником на голові. Наталя, ніби щойно вийшла з душу. В руках вона тримає дзеркало для макіяжу. Співачка блиснула вишневим манікюром.

У підписі до фото Могилевська поміркувала про жіночу красу та страх старіння.

"Не доводьте себе до стану, коли ви продаєте квартиру заради того, щоб поміняти обличчя! Я пам'ятаю вперше спіймала себе на страху постаріти років у 18. І з того часу я спостерігаю, як по-різному люди навколо мене реагують на своє дорослішання. Деякі з подруг довели цей страх до панічного стану і готовності продати квартиру за можливість втратити обличчя. Мені здається, що потрібно шукати секрет у тому, чому деякі люди похилого віку мають щасливе обличчя і почуваються гармонійно, а деякі все так і не змирилися зі старістю, яка прийшла, мають злісний і буркотливий характер. Я думаю, що тут, як ніколи, застосовується моє улюблене правило: "щаслива жінка негарною не буває". Отже, продаємо квартиру і їдемо до Індії в пошуках щастя і чорт з ним, з цією операцією!" — написала Наталя.

Шанувальники співачки залишили під знімком компліменти про її зовнішність: "Наташо, для мене ви не змінюєтеся, не знаю, як у вас це виходить, але точно бачу, що ви маєте дуже красивий і натуральний вигляд. Це так круто! Напевно, все залежить від стану душі та внутрішнього тепла!", "Наташенько, у вас дуже красиве і природне дорослішання. Хороша генетика та правильне ставлення до себе коханої. Я вами милуюсь і захоплююся".

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