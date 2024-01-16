Після двох пологів: Розі Гантінгтон-Вайтлі похизувалася пласким животом

Модель почала багато часу приділяти заняттям спортом.
36-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Розі Гантінгтон-Вайтлі – мама двох дітей: 6-річного сина Джека Оскара та майже 2-річної дочки Ізабелли Джеймс. Щоб повернути свою допологову форму, коханій актора Джейсона Стейтема довелося докласти зусиль і регулярно займатися у спортзалі. Але результат не забарився. Зараз фігура Розі має приголомшливий вигляд, модель — володарка підкачаного преса, яким вона постійно хизується.
Так, Гантінгтон-Вайтлі показала фото з пляжу, швидше за все, зроблене на недавньому відпочинку моделі в Таїланді. Вона засмагає у купальнику Celine.
А також записала відео, для якого позувала в синьому комплекті спідньої білизни зі своєї колекції для Marks & Spencer.
Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі вийшла у світ з бойфрендом. Вони відвідали британську прем'єру фільму "Бджоляр". Модель мала розкішний вигляд у чорній напівпрозорій сукні з колекції Alaïa сезону весна-літо 2024, яка ідеально сиділа на її фігурі.
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