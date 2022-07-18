Після невдалих пластичних операцій: Лінда Євангеліста повернулася у модельну індустрію та знялася для Fendi

Лінда Євангеліста вперше за шість років, після невдалої косметичної процедури із заморожування жиру, з'явилася у рекламній фотосесії. Знаменита супермодель 90-х знялася для модного дому Fendi.

На знімку модель позувала у сонцезахисних окулярах, кількох сатинових кепках та з двома культовими сумками Baguette.

Також 57-річна Євангеліста розповіла, що у вересні 2022 року візьме участь у "спеціальному показі мод" для Модного дому. Захід буде присвячений 25-річчю культової сумки Fendi Baguette.

Нагадаємо, що від 2015 року зірку не бачили, вона жила відлюдькуватим життям, не знімалася, не давала інтерв'ю і нічого не публікувала у соцмережах. Вперше вона дала про себе знати минулого року і розповіла, що з нею трапилося. Модель опублікувала в Instagram текст, у якому розповіла, що стала жертвою невдалої пластичної процедури – CoolSculpting (кріоліполіз). З її допомогою безопераційно холодом видаляють локальні жирові відкладення. Через рік майже півроку Євангеліста зважилася на новий крок – дати відверте інтерв'ю виданню People та показати своє понівечене тіло (усі фото можна переглянути на сайті видання).

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