"Після проєкту я зіткнувся з величезним емоційним і фізичним виснаженням": Олександр Терен зізнався, куди він зник

Ветеран війни Олександр Терен пояснив свою відсутність у соцмережі і розповів, чим зараз займається.
Головний герой реалітішоу "Холостяк-13" Олександр Будько Терен опублікував в Instagram своє нове фото і поділився з підписниками, чим він зараз займається.
Фоловери чоловіка дуже чекали від нього будь-якої активності у соцмережі, адже останнім часом він пропав із Instagram. Тож Олександр пояснив свою відсутність у соцмережі.
"Друзі, де я пропав? Ви, напевно, помітили, що останнім часом я менше активний тут, у своєму інстаграмі. І я відчуваю, що маю пояснити, чому так сталося.
Після участі в проєкті я зіткнувся з величезним емоційним, моральним та фізичним виснаженням. Цей проєкт став для мене випробуванням, але й подарував багато важливих уроків. Однак, чесно кажучи, після нього мені знадобиться ще багато часу, щоб знову знайти баланс і прислухатися до себе", – розповів Терен.
Олександр зізнався, що наразі він поринув у творчість – пише свою другу книжку, про що давно вже мріяв.
"Я нікуди не подівся, я є і зрозумів, що настав момент реалізувати те, що давно жило в мені. Це мрія, яка довго чекала свого часу – моя друга книга. Ваші повідомлення й запитання про те, чи писатиму я продовження, тільки додавали мені впевненості.
Тепер я повністю зосередився на цьому творчому процесі. Це не лише про написання текстів – це пошук себе, занурення у свої думки, переживання та ідеї, які я хочу поділити з вами.
Мені дуже важливо, щоб цей період був чесним і справжнім. Тому зараз я більше живу офлайн, де пишу, думаю, надихаюся. Але я обіцяю: коли прийде час, я поділюся з вами цією частиною своєї душі, яка вже перетворюється на книгу.
Дякую вам за терпіння, за вашу підтримку і віру. Це важить для мене більше, ніж ви можете уявити. Я не зник – я просто шукаю нові сенси та рефлексую, щоб повернутися до вас із чимось справді важливим", – додав Терен.
Нагадаємо, нещодавня відповідь переможниці "Холостяка-13" – Інни Бєлєнь – на запитання підписників про Олександра Терена схвилювала шанувальників пари. У Мережі ходять чутки, що вони розійшлися.
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