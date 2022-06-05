Після розриву з Піке: Шакіру сфотографували у машині швидкої допомоги, співачка пояснила причину

Вчора стало відомо, що співачка Шакіра розійшлася з батьком своїх дітей – футболістом, захисником клубу "Барселона" Жераром Піке. Але не лише ця новина шокувала громадськість.

У своєму твітері вчора Шакіра опублікувала повідомлення, в якому повідомила, що її старенький батько перебуває в лікарні після того, як сильно впав та забився. Співачка опублікувала фото з батьком Вільямом Мебараком Чадідом, на знімку видно, що він весь у синцях.

На фото видно, як співачка ніжно цілує батька в щоку, іншою рукою притримуючи його за іншу щоку.

Вона написала: "Друзі, я отримую багато повідомлень із занепокоєнням про те, що нещодавно мене бачили в машині швидкої допомоги в Барселоні. Я просто хотіла повідомити вам, що ці фотографії зроблені минулими вихідними (28-го числа), коли мій тато, на жаль, сильно впав, і я супроводжувала його у машині швидкої допомоги до лікарні, де він зараз одужує”, — написала Шакіра.

Шанувальники артистки висловили їй подяку за роз'яснення, а також написали слова підтримки.

Шакіра та Жерар Піке / Фото: Associated Press

Повідомлення Шакіри про здоров'я її батька надійшло за кілька годин після того, як стало відомо, що її стосунки з 35-річним Жераром Піке раптово закінчилися. Футболіст, нагадаємо, зраджував співачці.

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