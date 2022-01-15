Після йоги: модель Гейлі Бібер потрапила під приціл папараці

Гейлі відома своїм стилем.

25-річна модель Гейлі Бібер сфотографували на вулиці у Лос-Анджелесі, коли вона залишала студію з пілатесу, куди регулярно ходить. Іноді компанію дівчині складають знамениті подруги серед яких Белла Хадід та Сара Сампайо.

Вчора зірка потрапила під приціл папараці у стильних лосинах ніжно-лілового відтінку, кроптопі з довгими рукавами та її улюблених кросівках Balenciaga. Спортивний образ модель завершила білими шкарпетками та сонцезахисними окулярами. Також на руках у гейлі був гарний манікюр у темно-коричневому кольорі.

Гейлі Бібер / Getty Images

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