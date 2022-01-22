Після знімань: Кріссі Тейген потрапила під приціл папараці в розкішному вбранні

36-річна Кріссі мала надзвичайно стильний вигляд.

Модель і бізнеследі Кріссі Тейген сфотографували папараці в Лос-Анджелесі, коли зірка вийшла зі свого автомобіля. Вона була одягнена в розкішний чорний блейзер і сукню-комбінацію з гіпюровими деталями та глибоким декольте. Доповнили цей образ чоботи, сумка, елегантна зачіска та макіяж.

Кріссі Тейген / Getty Images

Одягнена Кріссі була так, оскільки вчора в неї було знімання для її кулінарного сайту Cravings. Декількома кадрами знаменитість поділилася з шанувальниками у своєму профілі в Instagram.

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