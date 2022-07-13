Письменниця Джойс Керол Оутс заявила, що Мерілін Монро була без гроша в кишені перед смертю

23 вересня на Netflix виходить довгоочікувана екранізація роману Джойс Керол Оутс "Блондинка", режисером якої став Ендрю Домінік. Прем'єра фільму відбудеться під час Венеційського кінофестивалю, який цьогоріч триватиме від 31 серпня до 10 вересня.

Фільм розповість про життя найвідомішої блондинки у світі – голлівудської суперзірки Мерілін Монро. Та варто зазначити, що він не біографічний, а є лише інтерпретацією життя знаменитої акторки. Головні ролі отримали Ана де Армас, Боббі Каннавале та Едріан Броуді.

Буквально нещодавно Netflix презентував перший трейлер до майбутнього фільму, і з цього приводу Джойс Керол Оутс дала інтерв'ю Variety, де виклала кілька думок щодо життя Монро, яке описане в її художній книжці і, ймовірно, буде показане в фільмі.

Так, за словами письменниці, Норма Джин Бейкер, яка виступала під псевдонімом Мерілін Монро, померла у злиднях.

"Вона здобула популярність у світі, але це не та особистість, з якою можна жити. Це та, яка заробила багато грошей для багатьох чоловіків, але не для себе. Коли вона померла у віці 36 років, вона не мала достатньо грошей для належного похорону", – зазначила письменниця.

Похорон Мерілін Монро / Фото: Getty Images

Річ у тім, що у своєму романі, опублікованому 2000 року, Оутс досліджувала феномен вразливої Норми Джин Бейкер, яка втрачає свою особистість на користь Мерілін Монро – повністю вигаданої особистості, стаючи продуктом, що експлуатується кіноіндустрією. Саме тому в трейлері нам показали момент, як Ана де Армас в образі Норми Джин сидить перед дзеркалом, чекаючи, коли з'явиться її альтер еґо – Мерілін Монро.

"Коли Мерілін стала старшою, їй все ще давали ролі, які могла б зіграти юна старлетка, і вона почувалася приниженою. Ви не можете продовжувати грати цю дурну блондинку у віці близько 40 років. Деякі люди кажуть, що вона вкоротила собі віку. Я думаю не зовсім так. Я думаю, що вона могла померти від чогось на кшталт крайнього розпачу", – додала вона.

У майстерні паризького одягу Pierry Cardin чотири моделі читають новини про раптову смерть кінозірки Мерілін Монро / Фото: Associated Press

Насправді, останні роки життя акторки були непростими, адже, окрім труднощів у кар'єрі, вона пережила чергове розлучення. На публіці Мерілін продовжувала широко усміхатися, та в душі, безперечно, страждала, адже приохотилася до алкоголю і відвідувала психіатра.

Мерілін Монро / Фото: Getty Images

Акторка померла 5 серпня 1962 року у своєму будинку за адресою 12305 Fifth Helena Drive в районі Брентвуд у Лос-Анджелесі. Токсикологічний звіт показав, що причиною смерті було гостре отруєння барбітуратами. Поруч із ліжком Монро були знайдені порожні флакони з ліками.

Поліцейський вказує на пляшечки з ліками на столі поряд з ліжком у будинку акторки Мерілін Монро / Фото: Associated Press

Організацією похорону займалися другий чоловік Мерілін – бейсболіст команди "Нью-Йорк Янкіз" Джо Ді Маджіо та її зведена сестра Берніс Бейкер Міракл. Похорон мав бути цілком приватним і дозвіл бути присутніми на церемонії отримали лише родичі та близькі друзі – 31 особа.

Похорон американської кінозірки Мерілін Монро / Фото: Getty Images

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