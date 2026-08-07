Пісню написав її батько: зірка "Дитячого Євробачення" у ніжному образі презентувала маніфест

Софія Нерсесян

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Софія Нерсесян, яка представляла Україну на «Дитячому Євробаченні-2025», презентувала нову пісню і кліп «Будь собою». Автором композиції став батько артистки — він написав її спеціально для доньки після двох років напруженої підготовки до міжнародного конкурсу.

«Будь собою» — це пісня про внутрішню опору та світло, яке важливо зберігати навіть у найскладніші періоди. У ній Софія звертається до однолітків, які стикаються зі страхом, болем, нерозумінням і сумнівами, та нагадує, що після найтемнішої ночі неодмінно настає новий день.

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Софія Нерсесян

Особистого звучання композиції надає історія її створення. Батько Софії бачив, як багато вона працювала під час підготовки до Національного відбору та фіналу «Дитячого Євробачення» у Грузії. Саме цей досвід надихнув його написати пісню про стійкість, самоприйняття і сміливість залишатися собою.

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Підготовка до конкурсу відбувалася в умовах повномасштабної війни. Після нічних повітряних тривог і вибухів Софія вранці їхала на репетиції, працювала над вокалом, записувала пісні та вивчала хореографію. Увесь цей час поруч із нею була родина.

«Тато бачив, як складно мені було, і написав для мене пісню, яка нагадує: що б не відбувалося, потрібно вірити в себе. Навіть коли вночі лунали вибухи й тривоги, вранці ми прокидалися та їхали працювати: співали, танцювали, записували пісні й репетирували. "Будь собою" — про те, що не потрібно ховати свої почуття, боятися мріяти чи намагатися бути кимось іншим. Навіть після найтемнішої ночі обов’язково настає новий день», — розповіла Софія.

Софія Нерсесян

У новій композиції артистка також продемонструвала незвичну для своїх попередніх робіт вокальну манеру. У її виконанні виразно звучать вірменські мелізми. Це пов’язано з родинним корінням Софії: її батько — вірменин, і саме від нього, за словами дівчини, вона успадкувала любов до співу.

Режисером кліпу «Будь собою» став Данило Дємєхін. Раніше він працював над постановою номера Софії «Мотанка» для Національного відбору та міжнародної сцени «Дитячого Євробачення-2025».

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Софія Нерсесян

У фіналі конкурсу Софія посіла друге місце серед представників 18 країн, отримавши 177 балів. В онлайн-голосуванні вона стала першою, набравши 98 балів від глядачів. Цей виступ приніс Україні найкращий результат на «Дитячому Євробаченні» за останні 12 років.

Музика посідає особливе місце в родині Софії: співали її прадідусь і дідусь, співають також батьки. За материнською лінією дівчина є внучатою племінницею Ніни Матвієнко — легендарна українська співачка була її двоюрідною бабусею.

Софія Нерсесян

Софія також бере участь у благодійних концертах та ініціативах на підтримку України. За інформацією команди артистки, за її участі вдалося зібрати близько 17 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Крім того, співачка допомагає дітям із родин внутрішньо переміщених осіб.

Нерсесян стала наймолодшою солісткою Оркестру Почесної варти Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. За внесок у підтримку України та благодійну діяльність вона також отримала нагороду «Гордість України».

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Наступним етапом у творчості Софії має стати європейський тур. Її команда планує концерти у Франції, Німеччині та Польщі, де артистка представить пісню «Будь собою» та інші композиції.

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