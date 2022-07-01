Пісня, яка надихає жити: гурт "Друга Ріка" презентував новий кліп

Музиканти присвятили нову композицію бійцям, які були заручниками на заводі "Азовсталь" та всім постраждалим жителям Маріуполя.

Гурт "Друга Ріка" презентував нову пісню "Чи ти почув" та кліп на неї. Вперше музиканти зіграли її на благодійному онлайн-концерті ще у квітні, присвятивши заручникам на заводі "Азовсталь" та всім постраждалим жителям Маріуполя, який став уособленням зруйнованих міст України та територій, що знаходяться під тимчасовою окупацією ворогом.

"Друга Ріка"/Пресслужба

В часи, коли Україна втрачає найкращих синів і дочок країни, ми втомлюємося та інколи зневірюємося, є шанс втратити жагу до життя. Саме на це розраховує ворог. Цей трек про те, що важливо продовжувати боротися, хапатися за кожну мить, відчувати її, проживати серцем.

Кадри для відео взяті з короткометражного фільму A lifetime older, знятого у 2019 році Гео Леросом, сюжет стрічки якого основано на реальних подіях. Емоції, які переживає головний герой, є маренням пораненого бійця. Він згадує найкращі події зі свого минулого, кохану жінку, улюблену роботу та з останніх сил бореться за життя.

"Друга Ріка"/Пресслужба

"Ми бачили, чули, відчували, творили, жили... 24 лютого у нас все це відібрали. Ми зустрілися з новою ірраціональною реальністю, в якій руйнуються життя з особливим цинізмом. Росіяни несуть смерть і горе, але ми мусимо триматися, адже боремося заради світлого майбутнього. Їм не знищити нашу жагу до життя.

"Друга Ріка"/Пресслужба

Наша пісня закликає бачити прекрасне у повсякденному, підказує, звідки брати натхнення та сили рухатись далі. Вона про те, на що чекають сотні полонених як військових, так і цивільних, яких ми мусимо повернути, щоби вони знову могли бачити, чути, жити…", – сказав фронтмен гурту Валерій Харчишин.

"Друга Ріка"/Пресслужба

Автором слів та музики до пісні став Ростислав Домішевський, співзасновник проєкту "ЕХО", учасником якого також є клавішник гурту "Друга Ріка" Сергій Гера. Відеоряд до кліпу змонтував кліпмейкер Віктор Скуратовський.

Нагадаємо, з початку війни гурт займається волонтерством, даючи благодійні концерти та збираючи кошти на виконання запитів від військових 95 ОДШБр та Окремого батальйону спецпризначення ЗСУ. Ознайомитися з інформацією про актуальний збір і підтримати його можна за посиланням.

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