Піт Девідсон спустошений розривом із Кім Кардашян: стало відомо, чому вони розійшлися

Їхній роман тривав дев'ять місяців, досить довгий термін для того, щоб краще пізнати одне одного. Кім назвала ці стосунки "втомливими", оскільки пара весь час перебувала в різних країнах (вона в Лос-Анджелесі, а він на зніманнях в Австралії), а Піта "незрілим", тому що йому лише 28 років і він не обтяжений жодною відповідальністю на кшталт дітей, як сама Кардашян.

Як зазначають джерела, Кардашян вважала ці два аспекти неприйнятними та важкими для неї та розірвала стосунки, пише Mirror.

"Стосунки на відстані складні. Діти зовсім не підозрювали про сварку їхньої матері з Пітом. У цьому не було необхідності. Це просто привернуло б до сім'ї небажану увагу. Вона в першу чергу їхня мати, тому вона віддає їм пріоритет", - кажуть інсайдери.

Кім Кардашян з дітьми / Фото: Getty Images

Говорять також, що Піт Девідсон спустошений цим розривом. Ще б пак, бути з Кім – це означає завжди бути в центрі уваги і практично на хвилі популярності, яка приваблює успіх.

Кім Кардашян та Піт Девідсон / Фото: Associated Press

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