Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пітонова і із сексуальним розрізом: Ванесса Кірбі похизувалася двома сукнями у Сеулі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
526
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пітонова і із сексуальним розрізом: Ванесса Кірбі похизувалася двома сукнями у Сеулі

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Обидва вбрання підкреслювали струнку фігуру зірки.

Зірка "Корони" та номінантка на "Оскар" — 35-річна британська акторка Ванесса Кірбі — з'явилася в Сеулі, де разом із колегами просуває фільм "Місія неможлива: Розплата. Частина перша", де вона зіграла одну з ключових ролей.

У Південній Кореї акторка продемонструвала два ефектні образи. Перше вбрання, пітонову бордову сукню від Balmain, зірка одягла на пресконференцію.

Образ Ванесса доповнила лише вечірнім макіяжем, зачіскою та прикрасами від Cartier, серед яких був знаменитий браслет "цвях". Також у сукні не було бретельок, тому вона ідеально підкреслювала витончені плечі Кірбі.

Ванесса Кірбі / © Associated Press
Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Другий образ жінки — розкішна темно-синя сукня на бретельках та з квадратним декольте. Особливою родзинкою цього вбрання був розріз із блискавкою, яку вона розстебнула. Волосся в цьому образі Ванесса уклала у легкі локони, а на обличчі у неї був макіяж із червоною помадою.

Ванесса Кірбі / © Associated Press
Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
526
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація