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Павло Зібров у гарній вишиванці привітав шанувальників із Днем Незалежності

Павло Зібров у гарній вишиванці привітав шанувальників із Днем Незалежності

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Павло Зібров у гарній вишиванці привітав шанувальників із Днем Незалежності

Павло Зібров/Олександр Демиденко / Фото: Instagram Павла Зіброва

Співак похизувався гарним національним вбранням і привітав фоловерів зі святом.

Павло Зібров опублікував в Instagram нову світлину і привітав своїх підписників із Днем Незалежності.

На знімку артист постав у гарній чорно-білій вишиванці.

Павло Зібров/Олександр Демиденко / © Instagram Павла Зіброва
Павло Зібров/Олександр Демиденко / Фото: Instagram Павла Зіброва

"Щиро вітаю з Днем Незалежності України! Сьогодні, 24 серпня – це не тільки державне свято, це право громадян України на життя, яке в різні часи відвойовували багато поколінь українців. Боротьба триває і зараз.

Величезна вдячність нашим ВОЇНАМ-ГЕРОЯМ, які боронять наші землі, нашу Незалежність, а також кожному, хто на своєму місці робить свій внесок у ПЕРЕМОГУ!

Вірю в нашу країну, вірю в наших людей, бо всі великі успіхи нашої держави складаються з досягнень кожного небайдужого українця. Тож нехай не вичерпується джерело вашої віри, надії й любові до рідної землі, енергії і впевненості у власних силах. Бажаю кожній родині мирного неба, міцного здоровʼя, сімейного затишку та щасливого майбутнього у процвітаючій Незалежній Україні!" – написав Зібров.

Нагадаємо, раніше Павло Зібров похизувався щедрим урожаєм із саду.

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Дата публікації
Перегляди
379
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