Півтора місяця після пологів: дружина Володимира Остапчука у стильному луку з'явилася на прем'єрі фільму

Катерина Полтавська разом із чоловіком побувала на прем'єрі української комедії.
Володимир Остапчук разом зі своєю дружиною – блогеркою Катериною Полтавською – відвідав у кінотеатрі "Оскар" галапрем’єру романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?". Володимир був ведучим заходу, а ще він є креативним продюсером цього фільму.
На івенті Остапчук постав у кремовому лонгсліві, білих джинсах і білих кросівках із бежевою вставкою.
Катерина, яка півтора місяця тому народила первістка, мала гарний, стрункий і стильний вигляд. На ній був темно-бежевий вкорочений жакет на блискавці, білий топ із драпуванням і білі широкі джинси з поясом.
Аутфіт дівчина доповнила бежево-білими кедами, чорною сумкою із золотистою фурнітурою та іміджевими окулярами у чорній оправі.
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