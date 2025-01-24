Півтора місяця після пологів: дружина Володимира Остапчука у стильному луку з'явилася на прем'єрі фільму

Володимир Остапчук разом зі своєю дружиною – блогеркою Катериною Полтавською – відвідав у кінотеатрі "Оскар" галапрем’єру романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?". Володимир був ведучим заходу, а ще він є креативним продюсером цього фільму.

На івенті Остапчук постав у кремовому лонгсліві, білих джинсах і білих кросівках із бежевою вставкою.

Володимир Остапчук із дружиною Катериною Полтавською

Катерина, яка півтора місяця тому народила первістка, мала гарний, стрункий і стильний вигляд. На ній був темно-бежевий вкорочений жакет на блискавці, білий топ із драпуванням і білі широкі джинси з поясом.

Анатолій Анатоліч, Володимир Остапчук і Катерина Полтваська/Фото David Neparidze

Аутфіт дівчина доповнила бежево-білими кедами, чорною сумкою із золотистою фурнітурою та іміджевими окулярами у чорній оправі.

Володимир Остапчук із дружиною Катериною Полтавською

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