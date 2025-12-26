Піжамна вечірка в колі сім’ї: Дженніфер Лопес показала, як відсвяткувала Різдво

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

56-річна співачка, акторка, продюсерка та бізневумен — Дженніфер Лопес - теж показала в Instagram, як минуло її Різдво. Вона опублікувала серію фото зі святкування, що відбулося в колі сім’ї.

Вся велика сім’я Лопес — її сестри, діти і племінники — влаштувала піжамну вечірку, одягнувшись в однакові білі піжами з рожевими смужками.

Свій святковий образ Дженніфер доповнила оксамитовим бордовим бантом у волоссі та золотими сережками.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес влаштувала вечірку на честь 80-річчя її мами Гваделупе. Захід відбувся в одному з клубів Лас-Вегаса.

Для Гваделупе підготували триярусний рожево-блакитний торт з лялькою на верхівці, з шоу-програмою виступило кабаре — іменинниця теж танцювала під сценою, а діти Лопес — 17-річні близнюки Макс і Емма — виступили зі стендапом.