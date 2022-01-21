Плагіат чи збіг: Гайді Клум та Аманда Голден одягли однакові сукні, але від різних дизайнерів

Плагіат чи збіг: Гайді Клум та Аманда Голден одягли однакові сукні, але від різних дизайнерів

Збіги у світі моди не рідкість, але іноді сукні знаменитих дизайнерів настільки схожі, що постає питання, хто з них, чиєю роботою надихався.

Подібний випадок стався з двома знаменитостями британської телеведучою Амандою Голден і німецькою моделлю Гайді Клум.

Гайді опублікувала в Instagram фото, на якому позувала в жовтій сукні від бренду Dundas. Вбрання мало довгі рукави і спокусливу шнурівку, яка починалося на спині і плавно переходила на стегно.

Гайді Клум / Instagram Гайді Клум

Гайді Клум / Instagram Гайді Клум

Проте буквально через тиждень дуже схоже вбрання вдягла і Аманда Голден. Ведуча з'явилася у жовтій сукні від David Koma. Вбрання Аманди було такого ж відтінку і на стегні його теж оздоблювала шнурівка. Однак були й відмінності: додаткова шнурівка на декольте, довжина та закрита спина.

Аманда Голден / Getty Images

Аманда Голден / Getty Images

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