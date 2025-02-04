Плагіат чи збіг: Сабріна Карпентер вдягла сукню, дуже схожу на вбрання іншої зірки

Дизайни двох брендів були дуже схожими.
Співачка Сабріна Карпентер стала зіркою червоної доріжки "Греммі", коли вийшла до фотографів. Дівчина одягла ніжно-блакитну сукню від бренду JW Anderson креативного дизайну.
Спина у вбрання була голою, шию прикрашав галтер, а на подолі та стегнах у нього був декор у вигляді пір'я.
Однак не лише Сабріна носила подібне вбрання. У дуже схожій сукні, але від бренду Loewe сяяла на вручення кінопремії BAFTA акторка Тейлор Рассел 2024 року. Її сукня білого кольору дуже нагадувала вбрання Сабріни.
Раніше ми розповідали, що образ Сабрини Карпентер нагадав ще одне вбрання — сукню, яку носила у фільмі 1964 року "Що за шлях!" акторка Ширлі Маклейн.
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