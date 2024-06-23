Плагіат чи збіг: сукня Ель Феннінг з Met Gala викликала багато запитань через свій дизайн

Цього року на благодійному заході Met Gala акторка Ель Феннінг з'явилася у фентезійній сукні від Модного дому Balmain, в якому була схожа на принцесу зі скла.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Сукня мала спущені рукави, які прикрашали скляні птахи. Виконана вона була з тонкої органзи, яку майстри ательє вручну покрили чотирма шарами епоксидної смоли для створення ефекту скла.

Однак дизайн сукні зовсім не унікальний. Звичайно сам Модний дім це ніяк не коментував, але сукня створена для Ель дуже схожа нароботу двох ізраїльських дизайнерок Тами Фукс і Ністан Зеплер.

Вбрання дуже схожого дизайну входить до колекції Utopia-Shmotopia, яка була представлена на виставці Global Design Graduate Show 2023 у липні минулого року. Тама та Ністан заявили у своїх соцмережах, що були дуже засмучені тим, що їхні оригінальні дизайни були безсоромно скопійовані Balmain.

Проте дівчата також були першими. 2019 року у подібній "скляній" сукні на тому же Met Gala вийшла на публіку актриса Ніна Добрев. Її образ був від бренда Zac Posen

Ніна Добрев у 2019 році на Met Gala / Фото: Associated Press

Ніна Добрев у 2019 році на Met Gala / Фото: Associated Press

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